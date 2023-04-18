العالم اليوم - عودة الاقتتال إلى السودان.. هل من فرص متبقية أمام حكم مدني؟

انتم الان تتابعون خبر عودة الاقتتال إلى السودان.. هل من فرص متبقية أمام حكم مدني؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 05:16 مساءً - ما إن أوشكت الأزمة السياسية في السودان على أن تدخل مرحلة انفراج في إطار ما يعرف بـ"الاتفاق الإطاري" الذي حظي بمباركة دولية، حتى اندلاع القتال بين الجيش من جهة، وقوات الدعم السريع، من جهة ثانية، وسط مخاوف من تضاؤل فرص الحكم المدني في البلاد، وربما الدخول في حرب أهلية جديدة.

وتخشى القوى السياسية والمدنية في السودان أن يؤدي الصراع الحامي بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى القضاء على فرص انتقال البلاد نحو حكم مدني طالما نادى به المحتجون في مظاهرات حاشدة بمختلف مناطق البلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في 11 أبريل 2019، عقب احتجاجات شعبية، يعيش السودان حراكا مستمرا يطالب بـ"حكم مدني"، بينما تكابد البلاد واحدة من أسوأ وأشد الأزمات الاقتصادية.

الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي، مرتضى الغالي، قال في مقابلة مع "دوت الخليج":

- ثمة غموض في المشهد، بحيث ينشر الطرفان بيانات متضاربة بشأن مواقع سيطرة كل منهما.

- إيعاز المؤسسة العسكرية لوزير الخارجية بالتشديد على رفض أي تدخل خارجي، معناه إقفال الباب أمام المساعي والوساطات الهادفة إلى وقف إطلاق النار.

- لن يكون ثمة تفاعل إيجابي مع أي وساطة دولية لأجل التسوية، إلا في حال شعر طرف من الطرفين بأنه في موقف يتيح الدخول إلى مضمار التفاوض بأوراق في اليد.

- الدعم السريع منتشر في كل السودان، وهو منفصل عن الجيش، تمويلا وتسليحا، كما أنه استطاع أن يبني علاقات إقليمية، وبالتالي، فقد راكم قوة لا يُستهان بها.

- قوات الدعم السريع لديها خبرة كبيرة في حرب الشوارع، حتى أنها قد تتفوق على الجيش في هذا الجانب.

- في حالة الجيش، هناك تسلسل وقيادة ومراحل إزاء الخيارات العسكرية، وهذا الأمر يمنح مرونة أقل مقارنة بالقوات والميليشيات الأخرى الأقل تنظيما.

الخبير والباحث السياسي، الرشيد محمد إبراهيم، أوضح في مقابلة مع "دوت الخليج":

- الحديث عن المصالحة والحوار أضحى متجاوزا منذ لحظة إطلاق النار الأولى، علما بأن هذه المواجهة لم تكن مستبعدة ولا هي بالغريبة.

- الصراع القائم حاليا هو صراع حول السلطة، لأنه الوضع لا يقبل "القسمة على اثنين"، أي أن كل طرف يسعى لأن يكون هو صاحب القرار، دون شريك له.

- من الناحية العسكرية والميدانية، يبدو أن الجيش رتب أموره وأقدم على خطوات يرى أنها تقوده بشكل صحيح.

- يرى الجيش أنه أحدث شللا وسط قوات الدعم السريع من خلال استهداف مقارها، وبالتالي، إفقادها السيطرة على القوات.

- الجيش مصمم على أن ينهي الأمور عسكريا، لأن تقييماته تشير إلى أن قوات الدعم السريع صارت خطرا وأقرب إلى المشروع السياسي.

- المعركة تجري داخل الخرطوم، والجيش حريص على أن يتحرك باحترافية عالية تفاديا للأضرار الجانبية ووقوع خسائر وسط المدنيين.

- هناك حاجة إلى هدنة عاجلة، لأن هناك جثثا في شوارع الخرطوم لا تجد من يقوم بدفنها، بسبب استمرار المعارك.

القيادي في التجمع الاتحادي والمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في الخارج، عمار حمودة، قال في مقابلة مع "دوت الخليج":

- الموقف السياسي بعد هذا الانزلاق الأخير يختلف عما قبله.

- المشكلة في السودان لها طابع سياسي، وهذا يعني أنها في حاجة إلى حل سياسي، وليس إلى "حسم عسكري"، وعند النظر في تاريخ البلاد وما فيه من حروب أهلية، يتأكد جليا أن الخطوات العسكرية لا تجدي نفعا.

- التحركات العسكرية تقدم وعودا بحلول سريعة، لكن ذلك لا يتحقق، والمطلوب في السودان هو أن يكون ثمة توجه لاستعادة الحياة السياسية.

الكاتب والباحث السياسي، موسى شيخو، ذكر في مقابلة مع "دوت الخليج":

- ليس ثمة حل في السودان إلا بالرجوع إلى الحوار وإسكات البنادق.

- قوات الدعم السريع لن تنتهي حتى في حال تمكن الجيش من حسم الصراع الحالي لصالحه.

- حتى وإن كان الحسم سريعا، كما قال الجيش، فإن الحاجة إلى الحوار والتفاوض تظل حتمية، وهذا ما يريده الاتحاد الإفريقي ويتحرك لأجله.

- في حال لم يكن الجلوس إلى طاولة التفاوض أمرا ممكنا في الوقت الحالي، فإن المطلوب على الأقل هو الدخول في هدنة.

- في حال لم يجر احتواء الأزمة الحالية، فإن ذلك قد ينذر بدخول السودان حربا أهلية جديدة.