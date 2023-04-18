القاهرة الإخبارية: وصول قوى إضافية من ولايات السودان للانضمام للجيش

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فأن المواجهات مستمرة فى الخرطوم بالقرب من القصر الجمهورى، مشيرة إلى أن هناك قوى إضافية من الولايات تصل للخرطوم للانضمام للجيش.

وتجددت الاشتباكات وإطلاق النار فى مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى العاصمة.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد حلقت طائرات حربية فى أجواء الخرطوم بالتزامن مع تواصل الاشتباكات.