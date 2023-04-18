العالم اليوم - قاذفتان استراتيجيتان من روسيا تثيران غضب اليابان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 04:19 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس حربية نووية نفذتا طلعات دورية روتينية فوق بحر أوخوتسك وبحر بيرنغ قبالة أقصى شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في وقت لاحق في بيان إنها دفعت بطائرة مقاتلة ردا على تحليق طائرتين روسيتين لجمع المعلومات فوق بحر اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، الإثنين، إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى روسيا بشأن التدريبات العسكرية حول الجزر المتنازع عليها بين البلدين بالقرب من هوكايدو اليابانية.

يأتي ذلك في اليوم الأخير من اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في اليابان، والذي اتفقت خلاله المجموعة على ضرورة أن تسحب روسيا جميع قواتها في أوكرانيا دون قيد أو شرط.