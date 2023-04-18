نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 18 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من لبنان، اخترقت الأجواء الإسرائيلية، بحسب ما نشر في بيان له.

وقال الجيش في بيانه إنّه "في وقت سابق من اليوم الجمعة رصدت قوات الجيش طائرة مُسيرة قادمة من لبنان اخترقت الأجواء الإسرائيلية، وقام باعتراضها وإسقاطها".

ومساء أمس الخميس، شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة، فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن تصديها للطائرات بصواريخ أرض - جو.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وظهر أمس الخميس، انطلق 37 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنها أطلقت باتجاه منطقة الجليل (شمال فلسطين المحتلة).

ولم تتبن أي جهة المسؤولية، فيما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (خاصة) أنّ التقديرات تشير إلى أنّ إطلاق الصواريخ جاء رداً على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالقدس المحتلة، فجر ومساء الأربعاء الماضي، واعتدت على المصلين والمرابطين بالضرب واعتقلت مئات منهم.

الأناضول،