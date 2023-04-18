الخارجية الأمريكية: نتواصل مع مصر للعمل على وقف العنف بـ السودان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، ساميويل ويربيرج، إننا نتواصل مع كل الدول المجاروة للسودان منها مصر ونتواصل مع البلدان الأخرى كالإمارات والسعودية، فكل هذه الدول فى المنطقة لديها تواصل ولديها تأثيرات ونفوذ على الأطراف فى السودان.





وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم" بشاشة "القاهرة الإخبارية": "نعرف أن الدولة المصرية تدرك بشكل جيد الخطر الذى يمثله أى فراغ أو عنف فى السودان، لذلك فنحن فى تواصل مع كل الأطراف فى المنطقة". وتابع: "العنف الأخير فى السودان يقوض الجهود الرامية لاستئناف العملية السياسية والانتقالية، وكنا نراقب ونتابع منذ سنوات والآن نريد أن نرى استئناف العملية السياسية، ولكن مع هذا العنف فهذا مستحيل، ولابد أن نركز على الهدنة وقبول الهدنة، وليس من الممكن الحديث عن أى عملية سياسية خلال هذا القتال والعنف داخل السودان".

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