العالم اليوم - فيديو.. حرق مروحيات تابعة للجيش السوداني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 03:22 مساءً - نشرت صفحة قوات الدعم السريع فيديوهات لقواتها، وهي تحرق مروحيات تابعة للجيش السوداني، أثناء وقوفها في المطار.

وظهر في الفيديو عدد من الطائرات التي تلتهمها النيران، بينما وقف عدد من قوات الدعم السريع مهللين بالموقف.

وكان الجيش السوداني قد اتهم قوات الدعم السريع باقتحام بيوت المدنيين ونشر القناصة داخلها وعلى أسطحها.

كما اتهمت القوات المسلحة قوات الدعم السريع بالتورط في مهاجمة دبلوماسيين في الخرطوم.

ومن جهتها أبدت قوات الدعم السريع رغبتها بالخوض في هدنة مع الجيش السوداني لإيقاف القتال.

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