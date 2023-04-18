الصحة العالمية: وثقنا 3 هجمات على المرافق الصحية بـ السودان حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وكانت الدكتورة هبة عمر، رئيس نقابة الأطباء فى السودان، قد أعلنت إن أغلب المرافق الصحية باتت خارج نطاق الخدمة، لافتة إلى أن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية تتعرض للقصف.

وأضافت رئيس نقابة الأطباء بالسودان فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صعوبة فى وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات، مؤكدة أن البنية التحتية تضررت كثيرا جراء الاشتباكات.

وأشارت إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، وأسفرت عن العديد من الضحايا، قائلة إن الإحصائيات المتوفرة لدى النقابة تشير إلى تسجيل 44 حالة وفاة من بين المدنيين فقط، إضافة إلى 796 حالة إصابة من المدنيين فقط أيضًا.

وأكدت رئيس نقابة الأطباء بالسودان، أن التواصل مع الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع مستمر لأجل الوصول إلى هدنة وإجلاء المصابين والوفيات، لافتة إلى أن المرافق الصحية نفسها تعرضت للقصف.