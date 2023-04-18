الاتحاد الأوروبى يندد بالاعتداء على سفيره داخل منزله فى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وقال الاتحاد الأوروبى، إن الاعتداء على سفيره تم داخل منزله فى الخرطوم، دون توضيح ما أسفر عنه ذلك الاعتداء.

وتجددت الاشتباكات وإطلاق النار فى مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى العاصمة.

ودارت الاشتباكات تدور قرب القصر الجمهورى ومركز قيادة الجيش بالخرطوم، كما حلقت طائرات حربية فى أجواء الخرطوم بالتزامن مع تواصل الاشتباكات.