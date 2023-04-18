العالم اليوم - الخرطوم بلا "خدمات إنسانية".. وتحذير من انهيار النظام الصحي

انتم الان تتابعون خبر الخرطوم بلا "خدمات إنسانية".. وتحذير من انهيار النظام الصحي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 12:22 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء، أنه يكاد يكون من المستحيل تقديم الخدمات الإنسانية في العاصمة السودانية الخرطوم وما حولها وحذر من أن النظام الصحي في البلاد معرض لخطر الانهيار.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان فريد أيور للصحفيين: "الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل تقديم أي خدمات إنسانية في الخرطوم وما حولها".

وحذر أيور من أنه إذا استمرت الاضطرابات في النظام الصحي السوداني "فسوف ينهار تقريبا".

وفي السياق، تضاربت الأنباء بشأن هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.