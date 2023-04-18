الدفاع المدنى السودانى: نعمل على توفير المياه للأحياء السكنية والمستشفيات

جدة - نرمين السيد - كما أعلن الدفاع المدنى السودانى، إنه وضع خطة لتوفير إمدادات المياه للمستشفيات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة عمر، رئيس نقابة الأطباء فى السودان، إن أغلب المرافق الصحية باتت خارج نطاق الخدمة، لافتة إلى أن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية تتعرض للقصف.

وأضافت رئيس نقابة الأطباء بالسودان فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صعوبة فى وصول الجرحى والمصابين للمستشفيات، مؤكدة على أن البنية التحتية تضررت كثيرا جراء الاشتباكات.