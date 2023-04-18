جدة - نرمين السيد - قالت هبة عمر، رئيسة نقابة الأطباء السودانية، إن الاشتباكات التى تشهدها بلادها، أسفرت عن مقتل 44 مدنيًا، وإصابة 796 آخرين، مُشيرة إلى العديد من الصعوبات التى تواجه عملية إحصاء الضحايا.





وأوضحت "عمر"، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الأعداد أولية ولا تمثل إحصائية كاملة لإجمالى الضحايا الذين سقطوا جراء الأحداث الجارية فى السودان، ولكنها تُمثل إحصائيات الحالات المُؤكدة التى وصلت للمستشفيات حتى الآن. وأشارت إلى أن هناك صعوبات تواجه سكان بعض المناطق فى الوصول إلى المرافق الطبية، وهو الأمر الذى يُؤدى بدوره لصعوبات فى عمليات إحصاء الوفيات والإصابات الواقعة جراء الاشتباكات. وذكرت رئيسة نقابة الأطباء السودانية، أن عددًا كبيرًا من المرافق الطبية باتت خارج الخدمة فى الوقت الحالى لأسباب مُختلفة، مُؤكدة أن بعض المؤسسات الصحية فى العاصمة الخرطوم تعرضت لقصفٍ مدفعى خلال الساعات الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأطباء السودانية» لـ القاهرة الإخبارية: الاشتباكات أسفرت عن مقتل 44 مدنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.