الجيش السودانى: العفو عن كل من يسلم سلاحه من ميليشيا الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وتجددت الاشتباكات وإطلاق النار فى مناطق متفرقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى العاصمة. كما أشارت القناة إلى أن الاشتباكات تدور قرب القصر الجمهورى ومركز قيادة الجيش بالخرطوم. وبحسب "القاهرة الإخبارية"، فقد حلقت طائرات حربية فى أجواء الخرطوم بالتزامن مع تواصل الاشتباكات.

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