رئيس نقابة أطباء السودان: المستشفيات والمراكز الصحية تتعرض للقصف

جدة - نرمين السيد - وأضافت رئيس نقابة الأطباء بالسودان فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك صعوبة فى وصول الجرحى والمصابين للمستشفياتـ مؤكدة على أن البنية التحتية تضررت كثيرا جراء الاشتباكات.

وأشارت إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة حتى الآن بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، وأسفرت عن العديد من الضحايا، قائلة إن الإحصائيات المتوفرة لدى النقابة تشير إلى تسجيل 44 حالة وفاة من بين المدنيين فقط، إضافة إلى 796 حالة إصابة من المدنيين فقط أيضًا.

وتوقعت أن تكون الإصابات والوفيات الفعلية أكثر من ذلك بكثير، خصوصا وأنه هناك صعوبة فى وصول الناس إلى المرافق الصحية فى ظل الاشتباكات.

وأكدت رئيس نقابة الأطباء بالسودان، أن التواصل مع الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع مستمر لأجل الوصول إلى هدنة وإجلاء المصابين والوفيات، لافتة إلى أن المرافق الصحية نفسها تعرضت للقصف.