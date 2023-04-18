العالم اليوم - اشتباكات عنيفة في الخرطوم.. وفيديو يرصد مواجهات المطار

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات عنيفة في الخرطوم.. وفيديو يرصد مواجهات المطار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:24 صباحاً - أظهر مقطع فيديو بثته صفحة قوات الدعم السريع مشاهد يقول إنها من مطار الخرطوم الدولي، وفيه تظهر النيران تلتهم طائرة مدنية رابضة بأرضية المطار. كما يسمع في المقطع دوي مستمر للقصف بالصواريخ والقذائف.

وتجددت الثلاثاء الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حول منطقة القيادة والقصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم.

ومنذ الساعات الأولى من الصباح، تنبعث أصوات انفجارات ضخمة في وسط الخرطوم، بالتزامن مع أنباء تحدثت عن تعزيزات ضخمة دفعت بها قوات الدعم السريع خلال الساعات القليلة الماضية.

تأتي هذه التطورات على الرغم من إعلان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، الإثنين، سيطرتهم الكاملة عل الموقف، لكن شهود عيان قالوا لموقع "دوت الخليج" إن هناك انتشار كثيف لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وعدد من مدن ومناطق البلاد الأخرى، كما تنتشر قوات الدعم السريع على طول الطريق الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد، وسط أنباء عن سيطرتهم على نحو 70 بالمئة من إقليم دارفور المتاخم لدولتي تشاد وإفريقيا الوسطى.

وعبرت بعثات دبلوماسية في الخرطوم عن قلقها الشديد من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان، في ظل احتدام القتال لليوم الرابع على التوالي.

ووفقا لما أعلنه فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فإن عدد القتلى وصل إلى 185، لكن مصادر مستقلة تشير إلى أكثر من 500 قتيل من المدنيين والعسكريين.

وفي حين تتزايد أعداد القتلى بين المدنيين بشكل كبير، يواجه سكان العاصمة ظروفا إنسانية ومعيشية سيئة للغاية، في ظل عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية حتى فترة مهلة الثلاث ساعات التي أعلنت الأحد.

ومنذ السبت يدور قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات حول عملية الدمج، وهي الخلافات التي أدت إلى تأجيل التوقيع على اتفاق نقل السلطة إلى المدنيين والذي كان مقرر له أول أبريل.

ولم يتضح حتى الآن حجم سيطرة كل طرف او موقفه الميداني، لكن استمرار الاشتباكات يؤكد أن الأمور لم تحسم بعد لمصلحة أي طرف من الطرفين.

واستمر مساء الإثنين وصباح الثلاثاء القصف الجوي على عدد من مواقع قوات الدعم السريع التي أعلن الجيش في وقت سابق سيطرته الكاملة عليها.