العالم اليوم - تعافي أقوى من المتوقع للاقتصاد الصيني يدعم أسهم أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 11:24 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع ترقب المستثمرين للمزيد من تقارير أرباح البنوك الأميركية لقياس مدى سلامة أوضاع القطاع، كما تعززت المعنويات بفعل التعافي الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الصين.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بعد أن بدأ الأسبوع بالتراجع عن أعلى مستوياته في عام منهيا مكاسب استمرت خمسة أيام.

وارتفعت أسهم البنوك 0.8 بالمئة متعافية من خسائر القطاع أمس الاثنين.

وسجل الاقتصاد الصيني نموا بلغ 4.5 بالمئة على أساس سنوي للربع الأول متجاوزا توقعات معظم خبراء الاقتصاد.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور نتائج بنكي غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا، بينما من المقرر أن تصدر نتائج مورغان ستانلي غدا الأربعاء.

وصعد سهم بنك يو.بي.إس 1.1 بالمئة مع قيام البنك السويسري بإجراء تعديلات على برنامجه لإعادة شراء أسهم بقيمة ستة مليارات دولار في أعقاب استحواذه على بنك كريدي سويس.

كما ارتفع سهم إيزي جيت ثلاثة بالمئة بعد إعلان الشركة توقعات بأن أرباحها للعام ككل ستتجاوز توقعات السوق بدعم من حجوزات العطلات الصيفية والطلب القوي خلال عطلة عيد القيامة على الرغم من الإضرابات في فرنسا.

يترقب المستثمرون كذلك مسحا من معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زيو) من المقرر إصداره الثلاثاء الساعة 0900 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن يظهر المسح أن الظروف الاقتصادية في ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأوروبي الأكبر، قد تحسنت في أبريل عن الشهر السابق.