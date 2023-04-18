قائد البحرية السودانية سابقا: الجيش يفرض سيطرته على مرافق الخرطوم

وأشار محيى، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن ما يتم الآن هو المرحلة الثانية، ومطاردة ميليشيات الدعم السريع وسط الأحياء السكنية، التى يتخذونها حصنًا لهم، ويستغلون بعض الأسر والأفراد كدروع بشرية لحمايتهم.
وأكد أن القوات المسلحة السودانية تخشى مداهمتهم، حفاظًا على الأرواح، لافتًا إلى أنها تحاصر تلك المناطق حتى لا تسقط ضحايا من المدنيين، وهذا ما أطال أمد معالجة الأزمة.
كما شدد على أن الجيش السودانى منذ اليوم الأول لعملية الغدر من المتمردين، حريص على المدنيين، وكان هناك استخدام ماهر للقوات الجوية واستخدام تقنيات حديثة للتعامل مع الأهداف، ودحر ميليشيات الدعم السريع التى حشدت أكثر من 40 ألف عنصر داخل العاصمة؛ لتنفيذ هذا الهجوم.
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