لجنة أطباء السودان: خروج العديد من المستشفيات والمرافق عن الخدمة

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت بيانات تطالب فيها بأهمية حماية العاملين الصحيين والمرضى فى السودان، مؤكدة أهمية احترام حيادية الرعاية الصحية فى السودان، وضمان وصول المصابين إلى المرافق الصحية دون قيود، خصوصًا فى ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك قيود على الحركة فى الخرطوم، وتضع تحديات على الأطباء والممرضين والمرضى وسيارات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية، بما يعرض حياة من يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة إلى الخطر.
كما نوهت منظمة الصحة العالمية باستنفاذ الإمدادات التى وزعتها المنظمة وعلى المرافق الصحية.
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