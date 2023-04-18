روسيا: سنطرد هذه الفئة من بلادنا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات أوردتها وكالة "تاس" أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "سيتم التعامل بحزم أكبر مع أى تصرفات تقوم بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا أو غيرها من الدول غير الصديقة بهدف إثارة الفتنة والعداء فى مجتمعنا".
وتابعت"سيتم التعامل مع الدبلوماسيين المتورطين فى هذا التخريب بالطرد من روسيا".
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