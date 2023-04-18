العالم اليوم - قوات الدعم السريع: نخوض معركة لاسترداد حقوق شعبنا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 09:22 صباحاً - قالت قوات الدعم السريع في السودان، الثلاثاء، إنها تخوض معركة لاسترداد "حقوق شعبنا".

وأضافت في بيان أن "لقد انطلقت منذ السبت الماضي ثورة جديدة حققت انتصارات متوالية وما زالت مستمرة لبلوغ غاياتها النبيلة وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية تمضي بنا نحو تحول ديمقراطي حقيقي".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة.