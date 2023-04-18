لافروف: روسيا مهتمة بإنهاء الأزمة الأوكرانية فى أقرب وقت ممكن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية أضاف لافروف - فى تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، عقب محادثات مع نظيره البرازيلى ماورو فييرا فى برازيليا: "من الواضح أننا مهتمون بإنهاء النزاع الأوكرانى فى أقرب وقت ممكن. لقد أوضحنا جليًا وبالتفصيل، أسباب ما يحدث والأهداف التى نسعى لتحقيقها فى هذا الصدد".

وأشار إلى أنه اليوم هو ونظيره البرازيلى يتحدثان "عن السياق الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار من أجل حل مثل هذه المشاكل ليس على أساس مؤقت، ولكن على أساس اتفاقيات طويلة الأجل، والتى ينبغى أن تستند فى المقام الأول إلى مبدأ التعددية ومراعاة المصالح فى مجال الأمن لجميع الدول دون استثناء".

ووصل وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، فى وقت سابق اليوم، إلى البرازيل المحطة الأولى فى جولة يزور خلالها عددا من دول أمريكا اللاتينية.

ومن المقرر أن تشمل جولة لافروف التى تستمر من اليوم وحتى 21 أبريل الجارى، البرازيل وفنزويلا ونيكاراجوا وكوبا.