جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش السودانى يجد نفسه أفضل من الناحية العسكرية، وبالتالى طلب من ميليشيا الدعم السريع أن تضع السلاح دون محاسبة. ولفت إلى أن الجيش السودانى يتأهب حاليا لـ تصفية ميليشيا الدعم السريع. وعلى صعيد متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، بأن الجيش السودانى عبر عن إدانته بأشد العبارات، السلوك الإرهابى لـ ميليشيا الدعم السريع لاستهداف البعثة الأمريكية. وأصدر الجيش السودانى بيانا عبر فحته على موقع "فيسبوك" بيانًا أدان فيه كذلك استهداف ميليشيا الدعم السريع مقار برنامج الغذاء العالمى فى الفاشر والاعتداء على منزل سفير الاتحاد الأوروبى، واحتجاز أجانب وضباط سودانيين، ونهب الأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادى صالح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باحث لـ القاهرة الإخبارية: الجيش السودانى يتأهب لتصفية ميليشيا الدعم السريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.