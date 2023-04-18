رئيس وزراء بريطانيا يخضع لـ تحقيق برلمانى.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك: يخضع للتحقيق من قبل هيئة الرقابة البرلمانية بسبب مزاعم عن فشل محتمل فى الإعلان عن الأسهم التى تحتفظ بها زوجته فى وكالة لرعاية الأطفال مدعومة بالميزانية الأخيرة.





ووفقًا لـ سكاى نيوز"، فتحت هيئة مراقبة المعايير فى البرلمان تحقيقا مع رئيس الوزراء بشأن فشل محتمل فى إعلان مصلحة عند سؤاله لأول مرة.

تم إطلاق التحقيق الذى أجراه مفوض المعايير، دانيال جرينبيرج، الخميس الماضى واستشهد بالفقرة 6 من مدونة سلوك النواب، التى تحكم كيفية تصرف النواب.

ينص القانون على أن أعضاء البرلمان "يجب أن يكونوا دائمًا منفتحين وصريحين فى الإعلان عن أى مصلحة ذات صلة فى أى إجراء فى المجلس أو لجانه، وفى أى اتصالات مع الوزراء أو الأعضاء أو المسؤولين العموميين أو أصحاب المناصب العامة".

وقال مصدر فى داونينج ستريت إن التحقيق يتعلق بالأسهم التى تملكها أكشاتا مورتى، زوجة ريشى سوناك فى وكالة لرعاية الأطفال يمكن أن تستفيد من سياسة معلنة فى الميزانية.

ومن جهته قال متحدث باسم "داونينج ستريت": "يسعدنا مساعدة المفوض لتوضيح كيف تم الإعلان بشفافية عن هذا باعتباره مصلحة وزارية".

وواجه رئيس وزراء بريطانيا اتهامات بتضارب محتمل فى المصالح بعد أن فشل فى ذكر روابط السيدة مورتى بوكالة كورو كيدز لرعاية الأطفال، عندما استجوبه نواب حول سبب الإعلان فى الميزانية أن انضمام جلاّب الأطفال إلى المهنة سيحصلون على مدفوعات تحفيزية لصالح القطاع الخاص.

وبحسب ما أوردته "القاهرة الإخبارية"، قال متحدث باسم سوناك، إنه لم يُصدِر إعلانًا بصفته عضوًا فى البرلمان، ولكنّه سجل "مصلحة وزارية"، وهو الإفصاح المعادل لوزراء الحكومة.

وتتضمن ميزانية الحكومة -التى أُعلنت الشهر الماضي- توسيعًا هائلًا لرعاية الأطفال المجانية للأسر العاملة التى لديها أطفال من سن 9 أشهر إلى 4 سنوات، كما تضمنت الخطة حوافز مالية للأشخاص الذين التحقوا بمهنة رعاية الأطفال، وضاعفت الحوافز إذا تم ذلك من خلال وكالة خاصة.

تمتلك زوجة سوناك، أكشاتا مورتى، أسهمًا فى "كورو كيدز"، المدرجة على موقع إلكترونى حكومى كواحدة من ست وكالات من هذا القبيل.