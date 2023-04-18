باحث سودانى لـ القاهرة الإخبارية: الحياة متوقفة والأهالى يبحثون عن الغذاء

جدة - نرمين السيد - وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد نشرت خبرا عاجلا بأن الجيش السودانى قرر العفو عن كل من يضع السلاح من ميليشيا الدعم السريع.

وكان الجيش السودانى قد أصدر بيانًا، نقلته "القاهرة الإخبارية" قال فيه: "قواتكم المسلحة تستعيد السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث". وكانت القوات المسلحة السودانية أكدت فى وقت سابق أمس، أنها جميع مقراتها تحت سيطرتها الكاملة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو "ميليشيا الدعم السريع" على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهورى.

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