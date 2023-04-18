الجيش السودانى يدين استهداف ميليشيا الدعم السريع لـ البعثة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأصدر الجيش السودانى بيانا عبر فحته على موقع "فيسبوك" بيانًا أدان فيه كذلك استهداف ميليشيا الدعم السريع مقار برنامج الغذاء العالمى فى الفاشر والاعتداء على منزل سفير الاتحاد الأوروبى، واحتجاز أجانب وضباط سودانيين، ونهب الأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادى صالح.
وإلى جانب ذلك أدانت القوات المسلحة السودانية أيضًا، أعمال السلب والنهب لممتلكات المواطنين التى تمت فى ولاية الخرطوم بجانب التعدى على المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية وضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم.
كان قد قرر الجيش السودانى فى بيان سابق، أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، العفو عن كل من يضع السلاح من ميليشيا الدعم السريع.
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