حزب العمال البريطانى يوجه اتهاما إلى سوناك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أضافت راينر عبر موقعها الإلكترونى، "لقد أدى فشل هذه الحكومة فى تحديث القواعد أو نشر سجل بمصالح الوزراء خلال ما يقرب من عام إلى وجود ثقب أسود فى الشفافية".

وتابعت: "إذا لم يكن لدى ريشى سوناك ما يخفيه، فعليه الالتزام بنشر السجل قبل انتخابات مايو المقبل حتى يتمكن الجمهور من رؤية الأمر بأنفسهم".

ولفتت إلى أن سوناك وعد خارج مقر الحكومة البريطانية عند توليه منصبه بأن تتمتع حكومته بالنزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات.

وأضافت نائبة زعيم حزب العمال البريطانى أنجيلا راينر "بينما يفشل رئيس وزراء بريطانيا فى الوفاء بالنزاهة التى وعد بها ويحافظ على نظام المعايير الفاسدة، فإن حزب العمال لديه خطة لتنظيف السياسة من خلال لجنة الأخلاق والنزاهة المستقلة لاستعادة المعايير فى الحياة العامة".