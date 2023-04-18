بريطانيا.. إغلاق وتحويل مسارات بعض الطرق خلال تتويج الملك تشارلز الثالث

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة النقل فى لندن إنه سيتم خلال عطلة نهاية الأسبوع فى الفترة من من 6 إلى 8 مايو، التى ستشهد تتويج الملك، إغلاق طرق على نطاق واسع، وتحويل العديد من خطوط الحافلات أو ستنتهى الخطوط مبكرًا حول وستمنستر بوسط لندن، التى من المتوقع أن تشهد توافد الكثير من الحشود.

وأكدت الهيئة أن وسائل النقل العامة وخدمات المترو ستعمل كالمعتاد، مضيفة أن بعض المحطات ستكون للخروج فقط ولن يسمح فيها بالدخول، وقد يكون الانتظار فى الطابور ضروريًا للتعامل مع الحشود الضخمة، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأوضحت الهيئة أن العمل سيكون وفق خط سير الموكب الملكى، مشيرة إلى أن بعض المحطات قد تضطر إلى الإغلاق مؤقتًا.

يذكر أنه خلال اليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث فى يونيو الماضى، تم إغلاق محطات مترو أنفاق وستمنستر وسانت جيمس بارك وهايد بارك كورنر فى أوقات الذروة وأصبحت محطة جرين بارك "للخروج فقط" للمساعدة فى السيطرة على الحشود.

ومن المقرر أن يمتد إغلاق الطرق من ميدان ترافالجار وتشارينج كروس وإمبانكمنت غربًا إلى هايد بارك كورنر وجنوبًا إلى شارع فيكتوريا، ومن المتوقع أيضًا إغلاق شارع ستراند وتشارينج كروس رود.

وكشفت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتواجد 50 ألف شخص يوميًا فى هايد بارك لمشاهدة موكب التتويج، وحفل وندسور كاسل فى اليوم التالى، على شاشات عملاقة.

كما سيتم إغلاق جزء كبير من الطريق داخل العاصمة فى 22 و 23 أبريل فى عطلة نهاية الأسبوع بسبب ماراثون لندن.