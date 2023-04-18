العالم اليوم - وزيرا خارجية السعودية ومصر يبحثان الأوضاع في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 أبريل 2023 01:19 صباحاً - تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره المصري سامح شكري، الإثنين، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

ويشهد السودان اقتتالا بدأ السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلاف على دمج قوات الدعم في القوات المسلحة.

وأعلن كل من طرفي الصراع أنه حقق مكاسب ميدانية، الإثنين، بينما استمر انقطاع الكهرباء والمياه في الخرطوم بسبب العنف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس إن الجانبين لم يبديا أي استعداد للتفاوض.