عاجل.. الجيش السودانى: استسلام عدد كبير من أفراد ميليشيا الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - وأعلن الجيش السودانى السيطرة على معسكر الشهيد حمودة بأم درمان، مؤكدا أن الجيش نجح فى تأمين منطقة القيادة العامة ومحيط المطار. وأوضح الجيش السودانى أن الظروف مهيئة للانتقال إلى المرحلة التالية، موضحا أنه سيتسع نطاق عمليات التأمين فى المرحلة التالية، مطالبا من المواطنين التزام الحيطة والحذر.

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