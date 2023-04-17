واشنطن تحث أطراف الأزمة فى السودان على الإنهاء الفورى للقتال

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أكد البيت الأبيض أن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالقادة العسكريين فى السودان، لحثهم على إنهاء العمليات القتالية فورًا.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض: "نأسف لتصاعد العنف فى الخرطوم، وأماكن أخرى فى السودان.. ندعو إلى وقف فورى لإطلاق النار دون شروط بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع"، وفق "رويترز".

ووسط دعوات عربية وإفريقية وأممية للتهدئة فى السودان، اندلعت مواجهات، أول أمس السبت، بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى العاصمة الخرطوم، خلّفت قتلى وجرحى، وتجددت فى اليوم الثانى بوتيرة مُتصاعدة بين الطرفين بمحيط مقر القيادة العامة للجيش السودانى، وفى مناطق عدة بالعاصمة ومناطق متفرقة من البلاد.

وفى ثالث أيام المواجهات، اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش السودانى اقترابه من "لحظة الحسم"، قائلا:"انتقلنا للطور الأخير من خطة العملية، وهى مرحلة مطاردة العدو الذى تهرب عناصره حالياً فى كل مكان".