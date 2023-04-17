مندوب روسيا: دول جوار السودان تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال تصريح خاص لـ"القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل دول الجوار من خلال مجلس الأمن.
وأكد مندوب روسيا بالأمم المتحدة فى حديثه للقاهرة الإخبارية، أن دول جوار السودان تبذل جهودا كبيرة لتهدئة الأوضاع من خلال وفد الإيجاد.
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