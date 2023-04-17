نيبينزيا: لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي حصلوا على تأشيرات دخول للولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أبريل 2023 10:26 مساءً - أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تلقوا تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

وقال نيبينزيا: "تسلم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تأشيرات دخول للولايات المتحدة من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك".

وبحسب قوله، فإن معظم أعضاء الوفد حصلوا على تأشيرات، باستثناء الصحافة.

وقد أعلن نيبينزيا، في وقت سابق، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيشارك في اجتماعات سيعقدها مجلس الأمن الدولي في أبريل.

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أبريل، ومن المتوقع أن يرأس لافروف، اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، يومي 24 و 25 أبريل.