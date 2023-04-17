الخارجية الروسية تدعو لوقف فورى لإطلاق النار ومحادثات سلام فى السودان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الروسية -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الاثنين- أن روسيا تؤكد على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وحل القضايا الخلافية المحتملة من خلال المفاوضات.. وفى نفس الوقت تؤكد على أهمية ضمان أمن السفارة الروسية لدى الخرطوم وجميع المواطنين الروس فى السودان.
وكان ممثل الرئيس الروسى الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، قد استقبل فى وقت سابق اليوم سفير السودان لدى موسكو محمد سراج، حيث ناقش معه التطورات فى سياق الاشتباكات المسلحة الدائرة هناك بين وحدات الجيش وقوات الدعم السريع.
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