نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر " الخارجية " : لم نبلغ عن تعرض اي أردني في السودان لحالات حرجة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 17 أبريل 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سنان المجالي، إن الوزارة لم تبلغ حتى الآن عن تعرض أي من الرعايا الأردنيين في السودان لحالات حرجة.

وأوضح المجالي ، مساء الأحد، أن عدد الأردنيين في السودان “قليل” خاصة أن جزءا كبيرا منهم غادروا قبل التطورات الأمنية الجارية للإجازات وقضاء شهر رمضان المبارك في الأردن ، وفق هلا اخبار .

وأكد أن السفارة الأردنية في السودان وبحسب قاعدة بيانات سجلاتها تواصلت مع جميع الرعايا المتواجدين على الأراضي السودانية للاطمئنان عليهم.

وبين أنه السفارة نصحتهم بالالتزام في أماكن تواجدهم وعدم مغادرتها، منوها بأن أرقام الطوارئ الساخنة مستعدة لاستقبال مكالماتهم على مدار الساعة وعلى الأرقام التالية: (٠٠٢٤٩٩٠١٦٩٩٤١٦) أو (٠٠٢٤٩٩١٥٤٩١٨٧٤)، أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على الرقم (٠٠٩٦٢٧٩٥٤٩٧٧٧٧)، والبريد الإلكتروني ([email protected]).