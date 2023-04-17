القاهرة الإخبارية: مواجهات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع فى جبرة

جدة - نرمين السيد - قال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن منطقة الجبرة الواقعة جنوب العاصمة السودانية تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.





وأضاف "إبراهيم"، فى رسالة على الهواء بقناة "القاهرة الإخبارية"، الاثنين، أنَّ المستشفيات القريبة من منطقة "الجبرة" تُعانى من أوضاع مأسوية الآن، بسبب العجز فى الكوادر الطبية وسط استمرار انقطاع التيار الكهربائى.

وذكر أن مدينة الخرطوم ومحيط مطار مروى يشهدان حالة من الهدوء الحذر مقارنة بأمس الأحد، خصوصًا فى المناطق الجنوبية من المدينة.

وأوضح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ ميليشيات الدعم السريع تنفذ بعض الممارسات ممثلة فى عمليات النهب والسرقة والاعتداء على المواطنين، مشيرًا إلى أنَّ عناصر من الميليشيا بحسب -مصادر سودانية- لاذت بالفرار اليوم من مواجهة الجيش السودانى فى عدد من المناطق، خصوصًا الناحية الغربية فى الخرطوم.