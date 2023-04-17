العالم اليوم - العراق يعرض التوسط بين روسيا وأوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر العراق يعرض التوسط بين روسيا وأوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 08:16 مساءً - أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال استقباله نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا في بغداد الاثنين استعداد بلاده للتوسط لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، لكنّ كوليبا شكّك بفرص نجاح جهود السلام في الوقت الحالي.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع كوليبا إنّ "هذه الزيارة مهمّة لمستقبل العلاقة بين العراق وأوكرانيا، وأيضا للدور العراقي المستقبلي في مساعدة أوكرانيا وروسيا".

وأوضح حسين أنّ بلاده مستعدّة "لمساعدة الطرفين على الوصول أولاً إلى وقف لإطلاق النار، وثانياً بدء المباحثات"، وذلك في إطار مجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية التي يشارك العراق فيها منذ عام. لكنّ وزير الخارجية الأوكراني استبعد نجاح أيّ مبادرة للوساطة في الوقت الحالي.

وقال كوليبا "أيّاً كان ما يقوله المسؤولون الروس (...) فإنّ روسيا اليوم تريد الحرب. الوصول الى جهود السلام سيستغرق وقتاً".

وأكّد كوليبا أن "روسيا يجب أن تقبل شيئا بسيطا للغاية: أوقفوا الحرب وانسحبوا من الأراضي الأوكرانية. وهذا سيخلق مساحة للدبلوماسية"، مشيرًا إلى أنّ "استعادة وحدة أراضي أوكرانيا" تمثّل "حجر الزاوية" لأيّ جهد لإحلال السلام.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي "نؤكد مرارا وتكرارا أننا ضد الحرب ونؤمن بالحوار والمفاوضات. لكنّ الحوار و المفاوضات تحتاج إلى طرفين، حينما يصل الطرفان الى قناعة بأنه من الضروري البدء بالحوار، ستكون بغداد في خدمة الطرفين".