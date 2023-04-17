97 قتيلاً و942 جريحاً في اشتباكات السودان

97 قتيلاً و942 جريحاً في اشتباكات السودانأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 97 قتيلاً و942 مصاباً من المدنيين والعسكريين.

وأفادت تقارير إعلامية سودانية اليوم، بأن ارتفاع أعداد ضحايا الاشتباكات جاء وسط استمرار المعارك الدامية في العاصمة الخرطوم.

وذكرت وسائل الإعلام السودانية أن انقطاع التيار الكهربائي في الخرطوم يمنع المستشفيات من استقبال المصابين، رغم استمرار النداءات لتقديم الدعم للمستشفيات في الخرطوم ومروي مع زيادة المصابين.

وتدور منذ صباح يوم السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية