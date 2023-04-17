خبير عسكرى سودانى للقاهرة الإخبارية: ميليشيا الدعم السريع تلفظ أنفاسها

جدة - نرمين السيد - وأضاف "نعمة الله"، فى مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنَّ الجيش السودانى تمكن من التصدى للهجمات التى نفذتها القوات المتمردة، ثم انتقل إلى تدمير قيادة الدعم السريع والمواقع الرئيسية.

ويرى الخبير العسكرى، أنَّ المعركة الآن تسير فى صالح الجيش السودانى وفى طريقها للحسم، خصوصًا بعد صدور قرار بحل مليشيا الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة، مؤكدًا أن القوات المتمردة تعيش فى مرحلتها الأخيرة الآن.

وأوضح أن الحسم الذى أعلنه الجيش السودانى يعنى أن يُسلم قائد الميليشيات نفسه للجيش السودانى أو يستمر فى القتال حتى يتم التخلص منه.

واندلعت صباح السبت الماضى اشتباكات بين ميليشيات قوات الدعم السريع والجيش السودانى، فى عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، بجانب مدن أخرى منها مدينة مروى، أم درمان، وسوبا.