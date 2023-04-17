الجيش السودانى: الاستيلاء على كل مقرات الدعم السريع بمنطقة البحر الأحمر

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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد فى تصريحات صحفية، أن العملية تمت وفق خطة محكمة وتنسيق تام بين كل وحدات مننطقة البحر الأحمر العسكرية دون أى إصابات فى صفوف القوات المسلحة والمواطنين.
وأوضح أن العملية شملت الاستيلاء على 38 عربة عسكرية مزودة بالدوشكا ومدافع الهاون، هذا بالإضافة إلى أسلحة الرشاشات والكلاشات، والـ RBG، وبنادق "ج 3" علاوة على عربة قائد القطاع وعربة إسعاف وعربة تانكر مياه وآله رافعة، ومحطة تحلية مياه ومولد كهرباء إلى جانب أسر "51" متمردا منمتمردى الدعم السريع.
وأكد قائد المنطقة العسكرية استمرار عمليات التمشيط للقضاء على الفلول الهاربة من متمردى الدعم السريع.
من جانبه أشاد والى البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج بمجاهدات القوات المسلحة ودورها الرائد فى حماية البلاد وتحقيق مبدأ سيادة السودان على أراضيه، كما أشاد بمستوى المهنية العالية لمنطقة البحر الأحمر العسكرية فى التعامل مع هذا الحدث دون أى أصابات للمواطنين.
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