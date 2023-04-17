«القاهرة الإخبارية» تعرض أبرز مناطق الاشتباكات فى السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال التقرير الاشتباكات بدأت بين الجيش السودانى وميلشيا الدعم السريع تطورات تتواصل فى يومها الثانى على التوالى، توزعت هذه الاشتباكات فى أغلب السودان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولكن ماذا عن بؤر التوتر خلال الساعات الماضية؟

- مروى

هذه المنطقة الواقعة شمالا والتى كانت فى البداية قد شهدت أحداث عنيفة مرتبطة بتحرك ميلشيا الدعم السريع إليها، فيما تناوب الجيش وميلشيا الدعم السريع إعلان السيطرة عليها على المطار وعلى القاعدة الجوية لديها التى تضمها، حتى إعلان الجيش سيطرته تماما على المطار والقاعدة وإظهار الصورة أمام الجميع بأن الجيش أحكم قبضته تماما على مطار مروى شمالا.

- أم درمان

وهى واحدة من بين الثلاث مناطق التى تتشكل منها العاصمة أم درمان والخرطوم، والخرطوم بحرى، ولكن أم درمان تحديدا شهدت اشتباكات بين الجيش وميلشيا الدعم السريع، على الرغم من إعلان الجيش فى وقت سابق سيطرته على جميع مقار الدعم السريع فى أم درمان.



وقصفت هذه المقار حتى الساعات القليلة التى مضت بالطيران الجيش السودانى فى هذه المدينة فى أم درمان، والجيش كذلك قد أعلن سيطرته على مقر الإذاعة والتليفزيون فى المدينة ذاتها، وهذا المبنى التى شهد اشتباكات عنيفة أيضا امام الإذاعة والتليفزيون، وشهد أيضا البث الرسمى للتلفزيون الحكومى السودانى تقطعا متتاليا على خلفية هذه الاشتباكات والبؤر ذاتها تعرف بأنها بؤره استراتيجية ومهمه للغاية لذلك السيطرة عليها تبدو مهمه ومكلفة فى آن واحد.

- الخرطوم

شهدت اشتباكات متواصلة أيضا بنشوب نيران فى أحد المبانى فى محيط مقر قيادة الجيش السودانى فى وسط العاصمة الخرطوم، وقد أشارت وسائل محلية بأن معارك كر وفر ما زالت مستمرة فى أنحاء عدة من العاصمة السودانية الخرطوم بين القوات المسلحة وميلشيا الدعم السريع.

- بورتسودان

وقعت اشتباكات عنيفة أيضا، بين القوات المسلحة وميلشيا الدعم السريع قرب معسكر للأخير فى حى الشاطئ.