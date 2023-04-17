البرهان يصدر قرارا بحل ميليشيا الدعم السريع وإعلانها «قوة متمردة»

فى وقت سابق اليوم، أعلن الناطق الرسمى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، استعادة القوات المسلحة السيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإعادة البث.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، فى بيان، أن القوات المسلحة السودانية تتمسك بكل مقراتها، وتقترب كثيرًا من لحظة الحسم.
وقال المتحدث باسم الجيش السودانى: "انتقلنا للمرحلة الأخيرة من خطة العملية الخاصة، وهى مطاردة العدو (ميليشيا الدعم السريع) الذى تهرب عناصره حاليًا فى كل مكان مخلفة وراءها الأسلحة والمعدات والجرحى".
ولفت إلى أنه "يتم الآن استهداف بنايات بمحيط القيادة العامة للإيحاء بأن هذه المقار سقطت فى أيدى المتمردين، مؤكدًا أن احتراق بعض المبانى أمر وارد بسبب المناوشات بالأسلحة فى أى اشتباك.
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