بعد 27 عاما من الانتظار ... خمسيني واربعينية يرزقان طفلا في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 17 أبريل 2023 04:10 مساءً - دوت الخليج :- كشف الطبيب الأردني هلال أبو غوش استشاري أول نسائية وتوليد أطفال الأنابيب، عن ولادة الطفلة مجدولين بعد زواج دام 27 عاما وتعتبر حالة الولادة الأولى في العالم.

وبين أبو غوش الذي تابع حالة الزوجين خطوة بخطوة : “هذا حدث عالمي إذ ولأول مرة في العالم زوجان ينجبان بعد زواج 27 عاما و15 محاولة لأطفال الأنابيب ودون متبرعين”.

وأوضح أبو غوش، أن “عُمر الزوج 55 عاما والزوجة 44 عاما، ويعتبر عاملا طبيا فريدا من نوعه وإنجازا أردنيا بامتياز، إذ لا توجد أي حالة لإنجاب بعد 27 عاما من الزواج دون متبرعين” ، وفق الغد .

وأكد أبو غوش، أن “العامل النفسي والاجتماعي لعب دورا هاما في إنجاح الولادة”.

يذكر أن الأردن تمنع التبرع بالبويضات أو الحيوانات المنوية كما أن الدين الإسلامي يحرم ذلك.