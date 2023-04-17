العالم اليوم - الذهب يتماسك فوق 2000 دولار وسط ترقب لمسار الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 03:22 مساءً - استمر الذهب في التماسك فوق مستوى ألفي دولار المهم الاثنين غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2007.17 دولار للأونصة، بحلول الساعة 1055 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة عند 2021.10 دولار للأونصة.

كان الذهب قد انخفض اثنين بالمئة يوم الجمعة مع صعود الدولار وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة ليحد من مكاسب الذهب. ويجعل ارتفاع العملة الأميركية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوياتها في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 25.42 دولار للأونصة، كما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1046.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1498.04 دولار.