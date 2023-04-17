العالم اليوم - الخارجية السودانية: البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 03:22 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، أن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة.

ويأتي ذلك في أعقاب صراع على السلطة ممتد منذ أيام وأسفر عن مقتل 97 مدنيا إثر اندلاع اشتباكات بين الجيش والقوات شبه العسكرية في أنحاء البلاد.

وذكر البيان أن كافة الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت بسبب تعنّت قادتها.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن ما يجري هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الدولية.

قوات الدعم السريع

يُقدر عدد أفرادها بحوالي 100 ألف فرد ولها قوعد منتشرة في معظم أرجاء البلاد.

يركز تواجدها على العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى.

استولت في وقت سابق على عدد من المقرات مثل جهاز الأمن الوطني، ومبنى لحزب المؤتمر الوطني المنحل، وتتخذ من تلك المقرات تمركزا لها.

تنتشر على الحدود مع دول الجوار الإفريقي.

تعرف نفسها بأنها قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها.

شكلت قوات الدعم السريع السودانية بشكل رسمي في عام 2013، حيث تم إعادة هيكلتها لتصبح تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان.

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