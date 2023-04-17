اشتباكات محتدمة.. «القاهرة الإخبارية» ترصد آخر التطورات فى السودان

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، عن آخر التطورات فى السودان، موضحًا أن هناك اشتباكات محتدمة فى العديد من أرجاء البلاد، فى مشهد يُنذر بمخاطر جسيمة للعملية السياسية، والتى بدأت تجنى أولى ثمارها من خلال التوقيع على اتفاق إطارى يمثل مبادئ خارطة طريق سياسية لخروج السودان من أزمته.





وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بداية شرارة الاشتباكات المحتدمة كانت فى "مروى"، والتى شهدت تحرك ميليشيا "الدعم السريع" إليها السبت الماضى، ليتناوب الطرفان إعلان السيطرة عليها، إلى أن أنهى الجيش السودانى هذه المناوشات بإعلانه سيطرته التامة على المطار والقاعدة العسكرية بالمدينة الواقعة شمال السودان.

فيما شهدت مدينة "أم درمان" اشتباكات مختلفة بين الجيش السودانى والميليشيات، خاصةً فى المناطق القريبة من مبنى الإذاعة والتلفزيون هناك، إلى أن أعلن الجيش سيطرته التامة عليه، وهو الأمر الذى يمثل أهمية كبرى فى مجريات الصراع، خاصةً فى ظل ما تتمتع به هذه المنطقة من قيمة استراتيجية.

وعلى مستوى العاصمة الخرطوم، فقد شهدت اشتباكات متواصلة بين الجانبين، أسفرت عن نشوب نيران بأحد المبانى القريبة من مقر قيادة الجيش السودانى، الأمر الذى استدعى تحركًا سريعًا من آلياته ودباباته للتواجد فى مناطق الاشتباكات، وذلك قبل تدخل القوات الجوية على خط المواجهة.

وخلال اليوم الثانى، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وميليشيا "الدعم السريع" فى بورتسودان شرق البلاد، كما شهدت "الفاشر" غربًا مقتل 13 شخصًا من المدنيين جراء الاشتباكات التى وقعت هناك.

واستمرت المناوشات بين الطرفين بعدد من المواقع، حيث طالب الجيش السودانى المدنيين فى "نيالا" بالخروج من منازلهم، لاحتمالية تجدد المواجهات مع ميليشيا "التدخل السريع"، كما أعلنت القوات السودانية سيطرتها الكاملة على مقرات "الميليشيا فى "الدمازين".

وشهدت "الأبيّض" سقوط عدد من القتلى، لم يتم تحديد عددهم بشكل واضح جراء الاشتباكات، فيما زعمت ميليشيا "الدعم السريع" سيطرتها على مطار الشهيد صبيرة الدولى بـ "الجنينة"، إلا أنها لم تدعم ذلك بما يفيد سيطرتها الفعلية على الأمور هناك، على عكس ما يتبعه الجيش السودانى، والذى يُدعم بياناته بصور ومقاطع فيديو تؤكد سيطرته على المواقع المختلفة.