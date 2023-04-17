إطلاق نار كثيف فى محيط الخرطوم وسط صرخات النساء والأطفال

جدة - نرمين السيد - وأظهر مقطع الفيديو الذى بثته قناة "القاهرة الإخبارية" تصاعد دخان كثيف يغطى محيط المكان، مع أصوات طلقات نارية متلاحقة، والتى تزامنت مع وقت أداء صلاة الظهر، فيما علت أصوات صراخ النساء والأطفال بزيادة ضرب النيران المتلاحقة.

وكشفت القناة عن آخر التطورات فى السودان، موضحة أن هناك اشتباكات محتدمة فى العديد من أرجاء البلاد، فى مشهد يُنذر بمخاطر جسيمة للعملية السياسية، والتى بدأت تجنى أولى ثمارها من خلال التوقيع على اتفاق إطارى يمثل مبادئ خارطة طريق سياسية لخروج السودان من أزمته.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بداية شرارة الاشتباكات المحتدمة كانت فى "مروى"، والتى شهدت تحرك ميليشيا "الدعم السريع" إليها السبت الماضى، ليتناوب الطرفان إعلان السيطرة عليها، إلى أن أنهى الجيش السودانى هذه المناوشات بإعلانه سيطرته التامة على المطار والقاعدة العسكرية بالمدينة الواقعة شمال السودان.