أبو الغيط: يجب وقف التصعيد فى السودان وضمان أمن المدنيين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، قال أبو الغيط: "يجب وقف التصعيد بـ السودان وضمان أمن المدنيين"، مشددًا على أن "كافة المشكلات يمكن معالجتها من خلال الحوار".

وشدد أبو الغيط، على أن "الخروج من الأزمة الخطيرة بالسودان يتطلب من جميع المكونات التكاتف والعمل معًا".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" قد كشفت فى تقرير لها عن آخر التطورات فى السودان، موضحًا أن هناك اشتباكات محتدمة فى العديد من أرجاء البلاد، فى مشهد يُنذر بمخاطر جسيمة للعملية السياسية، والتى بدأت تجنى أولى ثمارها من خلال التوقيع على اتفاق إطارى يمثل مبادئ خارطة طريق سياسية لخروج السودان من أزمته.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية"، إلى أن بداية شرارة الاشتباكات المحتدمة كانت فى "مروى"، والتى شهدت تحرك ميليشيا "الدعم السريع" إليها السبت الماضى، ليتناوب الطرفان إعلان السيطرة عليها، إلى أن أنهى الجيش السودانى هذه المناوشات بإعلانه سيطرته التامة على المطار والقاعدة العسكرية بالمدينة الواقعة شمال السودان.