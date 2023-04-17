العالم اليوم - "الطيور الغاضبة" بـ 776 مليون دولار.. ما القصة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 02:21 مساءً - أعلنت شركة "سيغا" اليابانية أنها قدمت عرضا للاستحواذ على شركة "روفيو" التي تحظى لعبتها "انغري بيردز" بشعبية كبيرة، بقيمة 706 مليون يورو (حوالي 776 مليون دولار).

وأشارت "سيغا" و"روفيو"، في بيان مشترك، إلى أنّ العرض الذي تتخطى قيمته السعر الذي أغلق عليه سهم "روفيو" الجمعة بـ19 بالمئة، يأتي ضمن "الهدف الطويل الأمد" المتمثل في طرح لعبة "سونيك هيدجهوغ" عبر الهواتف المحمولة.

تم تنزيل ألعاب روفيو أكثر من 5 مليارات مرة، وفقًا للبيان يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، تم ترخيص امتياز "أنغري بيردز" في منتجات ترفيهية واستهلاكية أخرى.

تأسست شركة سيغا التي تتخذ من طوكيو مقراً لها في عام 1960 وتشتهر بامتيازاتها Sonic the Hedgehog وTotal War ، بالإضافة إلى وحدات التحكم بما في ذلك Sega Genesis / Mega Drive، المشهورة خارج اليابان في التسعينيات.

وبعد النجاح العالمي الذي حققته لعبة "أنغري بيردز" في العام 2010، استمرت "روفيو" بالاعتماد بصورة كبيرة على لعبتها هذه لعدم قدرتها على ابتكار لعبة أخرى، مما أدى إلى ركود في نموّها.

وحققت المجموعة المتخصصة في ألعاب الأجهزة المحمولة والتي جرى طرحها في البورصة عام 2017، إيرادات بـ 3.5 مليار دولار العام الفائت، مع صافي أرباح بلغ نحو 34 مليون دولار.

وأوصى مجلس إدارة "روفيو" التي تضم نحو 500 موظف، المساهمين بقبول العرض القائل بسعر 10,15 دولاراً للسهم الواحد.

ورأى رئيس المجموعة الفنلندية ألكسندر بيلوتييه- نورمان، في بيان، "أنّ جمع نقاط القوة لـ+روفيو+ و+سيغا+ سيفضي إلى مستقبل مذهل".

وعند حوالى الساعة 7,45 بتوقيت غرينتش، قفز سهم "روفيو" في بورصة هلسنكي بنسبة 18% ليصل إلى 10,06 دولارات.

وتعتزم "سيغا" طرح عرض الاستحواذ في أوائل أيار/مايو وحتى تموز/يوليو، في حين ستتم عملية الشراء خلال الربع الثالث من السنة، بحسب المجموعة.

ومع استحواذها على "روفيو"، تكون "سيغا" قد سيطرت أيضاً على منصة الألعاب الخاصة بالهواتف المحمولة "بيكن"، وفق المجموعة.