العالم اليوم - الناطق باسم الجيش السوداني: الدعم السريع خططت للحرب منذ 2019

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 02:21 مساءً - أكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبدالله، أن قوات الدعم السريع خططت لهذه الحرب منذ أعوام، وتمركزت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، حتى تربك قوات الجيش.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، نبيل عبدالله: "هناك سيطرة كاملة للقوات المسلحة على محيط القيادة العامة، ومنطقة وسط الخرطوم، عدا بعض المناوشات التي تقوم بها قوات الدعم السريع".

وأضاف عبدالله في حديثه مع "دوت الخليج": "قناصة الدعم السريع يتمركزون في أعلى البنايات منذ اليوم الأول، وهو ما يسبب جميع المناوشات التي رأيتموها".

المرحلة الثانية

وقال نبيل عبدالله، إن السودان دخل الآن المرحلة الثانية من المواجهة العسكرية، وهي توزيع ضربات جوية صباحية، وستتواصل هذه الضربات، على بعض المناطق، وفقا له.

كما نوه لاقتراب "المرحلة الثالثة والنهائية": "المرحلة المقبلة ستكون المرحلة الختامية، شاهدنا أمس كيف سلمت قوات الدعم السريع مقراتهم وأسلحتهم، ومركباتهم، لقيادة عدد من المناطق، كما دمرنا عددا من القواعد، مثل قاعدة طيبة وقاعدة قري".

تعامل مختلف

وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: "الموقف بأكمله كان من الممكن أن يتم التعامل معه بشكل عسكري مختلف، لكننا اتبعنا منهجا معينا، لإدارة العمليات في هذه الأزمة، حتى لا نتسبب بخسائر كبيرة بين المواطنين".

وأضاف: "قوات الدعم السريع، ظلت تعد لهذا اليوم منذ قبل 2019، وحشدت قواتها في أماكن مأهولة بالسكان، في قلب المدن".

ماذا يحدث في السودان؟

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، السبت، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية من أجل التحول الديمقراطي في البلاد.

قوات الدعم السريع السودانية تؤكد التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى لديها

من جهتها، قالت قوات الدعم السريعشبه العسكرية في السودان الاثنين، إنها ملتزمة بضمان سلامة جميع الأسرى الذين احتجزتهم أثناء القتال الذي تخوضه مع قوات الجيش.

وقالت في بيان "تؤكد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بسلامة جميع الأسرى الذين هم بطرفها منذ اندلاع المعارك السبت الماضي".

وقالت القوات إنها تحتجز عددا من الجنود المصريين الذين كانوا يتمركزون في قاعدة مروي العسكرية عندما اقتحمت قواتها القاعدة السبت.

وذكرت تقارير، جرى التشكيك فيها، أمس الأحد أن الجيش السوداني استعاد القاعدة وأن قوات الدعم السريع انسحبت منها لكنها اصطحبتالجنود المصريين معها.