رئيس حزب الأمة القومى السودانى: الأوضاع تزداد اشتعالا مع مرور الوقت

جدة - نرمين السيد - وأشار فضل الله برمة، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن ما يحدث فى السودان فى الوقت الراهن من شأنه التأثير على المنطقة بأسرها، محذرًا من أن الأوضاع فى السودان تزداد اشتعالًا مع مرور الوقت.
ودعا الدول العربية للعمل على وضع حدٍ للأزمة الجارية فى السودان، متوقعًا أن تشهد بلاده حربًا أهلية، فى ظل إصرار الأطراف كافة على المضى قدمًا فى هذا الصراع، وهو ما من المتوقع أن يحمل تأثيرات واضحة على المنطقة.
كما أشار رئيس حزب الأمة القومى السودانى، إلى أن الصراع الذى تشهده بلاده فى الوقت الراهن كان متوقعًا، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلٍ سلمى لهذا الصراع فى أسرع وقتٍ ممكن.
وكان العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السودانى، قد أفاد بتجدد المناوشات بين الجيش السودانى وبين الميليشيات فى العاصمة الخرطوم، بمحيط القصر الرئاسى ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة.
وذكر أن هذه المناوشات قلت حدّتها فى المدن السودانية الأخرى، وأن الأحوال تميل إلى الاستقرار، ولا يوجد أى تغيير جوهرى فى الموقف العملياتى العسكرى.
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