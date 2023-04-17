العالم اليوم - "فيتش" تثبت تصنيف مصرف الإمارات للتنمية عند "AA-"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 أبريل 2023 01:24 مساءً - قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عند مستوى "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعتبر الدرجة "AA-" تصنيفاً ائتمانياً مرتفعاً، وتشير إلى قدرة المصرف القوية على الوفاء بالتزاماته المالية.

من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لـ مصرف الإمارات للتنمية: "يعكس تثبيت تصنيف مصرف الإمارات للتنمية عند مستوى AA- من وكالة فيتش جدارة المصرف الائتمانية ومتانة قاعدته الرأسمالية، وهي عوامل تؤهله لتحقيق نمو سريع في حجم التمويل. يعد تقييم فيتش إنجازاً يُضاف إلى قائمة إنجازات المصرف الذي يواصل العمل على دعم التنمية الوطنية في المجالات الاستراتيجية كالتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والصناعة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي الإماراتي".

ووفقاً لوكالة فيتش، فإن مخاطر الائتمان منخفضة لدى مصرف الإمارات للتنمية، كما يحمل تصنيف المصرف أيضاً نظرة مستقبلية مستقرة، حيث لا تتوقع وكالة فيتش أي تغييرات كبيرة في الوضع المالي للمصرف على المدى القريب.

وفي تصنيفها لمصرف الإمارات للتنمية، أخذت الوكالة في الحسبان الدور المهم الذي يلعبه المصرف في اقتصاد الدولة؛ وملكيته العائدة للحكومة الاتحادية بنسبة 100 بالمئة.

وأوضحت فيتش كذلك إلى الأهمية الاستراتيجية الوطنية لمصرف الإمارات للتنمية كونه مموّلاً رئيسياً لمشاريع استراتيجية في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والصناعة في الدولة. ويدعم المصرف جهود التنمية الاقتصادية من خلال التمويل المباشرة وغير المباشرة والدعم غير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويركز مصرف الإمارات للتنمية على خمس قطاعات رئيسية هي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة. وتأتي إضافة قطاع "الطاقة المتجددة" فيما يواصل المصرف أداء مهمته التنموية في بناء اقتصاد قوي ومستدام مكتفٍ ذاتياً بما يدعم رؤى دولة الإمارات وأولوياتها.